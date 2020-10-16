На занятиях необходимо контролировать использование медицинских масок - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр гигиены и эпидемиологии контролирует учебные заведения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что центр контролирует все учебные заведения, в которых выявлен коронавирус: "Если в образовательных или других учреждениях обнаруживается вспышка вируса, то они берутся под контроль и начинают предприниматься соответствующие меры. Что касается продолжения занятий, то лица, посещающие их, могут носить маски. Мы рекомендовали, чтобы малолетние учащиеся не пользовались масками. Но в использовании масок старшеклассниками никаких проблем нет. Поэтому на занятиях необходимо контролировать соблюдение гигиенических правил и ношения масок".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)