Поднятие азербайджанского флага над Худаферинским мостом восстановило историческую справедливость - ученый

БАКУ /Trend/ - Поднятие азербайджанского флага над Худаферинским мостом в результате операций азербайджанской армии по освобождению оккупированных территорий страны восстановило историческую справедливость.

Об этом в среду сказал Trend ведущий научный сотрудник Института истории НАНА, доктор философии по истории, доцент Мубариз Агаларлы.

«Этот мост стал символом духовного единства азербайджанского народа. Он сохранил свою духовную ценность как олицетворение древности и единства народа», - сказал историк.

Он назвал поднятие азербайджанского флага над Худаферинским мостом, расположенным в Джабраильском районе Азербайджана, также стратегическим успехом с военной точки зрения.

Агаларлы отметил, что исторические Худаферинские мосты являются прекрасными образцами инженерно-строительного искусства Азербайджана периода средневековья: «Два Худаферинских моста над рекой Араз сохранились до наших дней. Есть историческое свидетельство о том, что 15-ти пролетный мост был построен в 1027 году по указанию правителя Азербайджана Фазл бин Мухаммеда. 11-пролетный же мост был построен, либо восстановлен в XIII в. в период правления в Азербайджане Эльханидов. Худаферинский мост исторически играл большую роль в развитии экономических и культурных связей Азербайджана со странами Ближнего и Среднего Востока, а также с европейскими странами".

Он добавил, что уже в предстоящий праздник Новруз по обоим концам Худаферинского моста будут зажжены три праздничных костра, символизирующие единство, равенство и мир, что продемонстрирует всему миру, что Худаферин – это символ единства и целостности Азербайджана.

Отметим, что 18 октября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана, освобождающие оккупированные территории страны от армянской оккупации, подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)