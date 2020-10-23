Мы не должны допустить, чтобы болезнь дошла до армии - Минздрав

БАКУ /Trend/ - Мы не должны допустить ситуации, при которой коронавирус мог бы добраться до армии, мы должны продолжать принимать меры.

Как сообщает Trend, об этом сказала завотделом общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Назифа Мурсалова

Напомнив, что режим карантина все еще сохраняется, Мурсалова отметила: "Сегодня нам нужны здоровые военнослужащие. Мы должны, находясь в тылу, следить за своим здоровьем, чтобы не заболеть и не заразить этим вирусом окружающих".