В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, умеренный юго-восточный ветер, сообщает во вторник Trend.со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 12-15, днем - 19-21, в Баку ночью - 13-15, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами дождь, туман. Умеренный восточный ветер.

Ночью - 9-14, днем - 19-24, в горах ночью - 5-9, днем - 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)