Минсвязи Азербайджана предупреждает граждан о фишинговых "кампаниях" в WhatsАpp (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупреждает граждан о "фишинговых" кампаниях в WhatsApp от имени известных компаний. Так, кибермошенники рассылая пользователям спам от имени компании Adidas и других известных брендов, сообщают, что якобы по случаю юбилея компании раздается бесплатная продукция.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, для получения подарка пользователю предлагается заполнить форму, перейдя по ссылке. Доверяя информации, пользователь перенаправляется на поддельную страницу, похожую на официальную страницу компании.

Кроме того, от пользователя требуется отправить сообщение 20 пользователям WhatsApp из списка контактов.

Цель киберпреступников - «легким» способом заработать деньги, собирая поддельные просмотры рекламы, заставляя пользователей загружать сторонние приложения и собирая личную информацию.

Первый способ защитить себя от таких кибератак - с подозрением относиться к каждому полученному сообщению, не поддаваться на заманчивые обещания и проверять точность информации с помощью различных средств связи.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана призывает пользователей проверять подлинность такой информации перейдя на официальную страницу компании. Также министерство призывает граждан сообщать о любых киберугрозах, а также рекомендует обращаться для методической поддержки в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, посредством сайта www.cert.az, горячей линии 1654 или электронной почты [email protected] В связи с произошедшими кибератаками также рекомендуется сделать снимок экрана (скриншот) и отправить его в Службу.

(Текст: Турал Гараджаев)