Прошло 25 лет со дня самой ужасной трагедии в истории мирового метро - пожар в тоннеле

БАКУ /Trend/ - 28 октября 1995 года запомнилось в истории Бакинского метрополитена и памяти нашего народа как "черная суббота". Пожар, внезапно возникший 25 лет назад около 18:00 в поезде, следовавшем от станции Улдуз до станции Нариман Нариманов, стал причиной невиданной в мире трагедии в метро. В результате аварии 289 человек погибли, 270 получили ранения. Среди погибших 28 детей и 126 женщин. Но это также история героизма и отваги.

Храбрость, оперативность работников метрополитена, сотрудников полиции и просто пассажиров, сыграли исключительную роль в предотвращении последствий происшествия, которое по своим масштабам вошло в "Книгу рекордов Гиннеса", в спасении и эвакуации пассажиров.

Говоря о трагедии 28 октября, также следует особо отметить имена заместителя командира роты военного лицея имени Нахчыванского, старшего лейтенанта Чингиза Бабаева, а также курсантов Ниджата Сафарова, Руслана Исаева, Самира Мамедова, которые ценой своей жизни, проявив большую отвагу, участвовали в предотвращении увеличения масштаба трагедии.

Также следует отметить, что сразу после трагедии Президент Азербайджана Гейдар Алиев обратился к народу и выразил глубочайшие соболезнования, в память о невинных жертвах был объявлен двухдневный траур. По указу главы государства была создана специальная комиссия, к экспертизе были привлечены сотрудники Национальной академии наук Азербайджана, а также специалисты из 12 стран мира. В итоге было установлено, что трагедия произошла по техническим причинам.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от третьего ноября 1995 года Чингизу Бабаеву было присвоено звание Национального героя Азербайджана, курсанты - 15-летний Ниджат Мурват оглу Сафаров, а также Руслан Мамед оглу Исаев и Самир Надир оглу Мамедов, которым не было еще 17 лет, были награждены медалью "За отвагу".

Для увековечивания имени Чингиза Бабаева на станции метро "Улдуз" и в военном лицее имени Дж. Нахчыванского установлен бюст, а также установлена ​​мемориальная доска у Азербайджанского технического университета, в котором он учился, и у его дома.

Несмотря на то, что с этой трагедии прошло 25 лет, Бакинский метрополитен не забывает эту историю. Как 25 лет назад сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев, их мужество показало, что они были большими патриотами.

Бакинский метрополитен гордится отважными сынами Родины. Полный отваги и храбрости жизненный путь наших героев, посвятивших свою жизнь Родине, не будет забыт, народ всегда будет помнить и вспоминать о них с большим почтением.