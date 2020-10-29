Поддержка Азербайджана Международным университетом Македонии «Визион» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с военным конфликтом, развязанным Арменией против нашей страны, в целях поддержки Азербайджана, ректору UNEC, профессору Адалату Мурадову руководителями зарубежных университетов-партнеров, международных организаций направляются письма.

В письме, направленном ректором Международного университета «Визион» Северной Македонии, проф. Др. Фадилом Годжа, решительно осуждается вооруженное нападение Армении, которая уже 30 лет держит под оккупацией азербайджанские земли, на беззащитных и ни в чем не повинных людей в гражданских поселениях нашей страны. В письме отмечается, что оборонительная операция, в ходе которой государство и народ Азербайджана в рамках международного права и закона о самообороне против захватнической Армении начали защищать свою территориальную целостность, полностью поддерживается.

Проф. Др. Фадил Годжа от имени университета «Визион» пожелал Божьей милости шехидам и исцеления раненым. Он выразил уверенность в том, что восторжествует справедливость, Нагорный Карабах будет освобожден от оккупации и его настоящие хозяева в скором времени вернутся на свои земли.