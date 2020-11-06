Соблюдение правил карантина важно и для здоровья военнослужащих на линии фронта – Язгюль Абдиева

БАКУ /Trend/ - К сожалению, число случаев заражения COVİD-19 постоянно растет, ежедневно обновляя рекорды.

Об этом в пятницу сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, последняя цифра по новым случаям заражения по состоянию на 5 ноября 2020 года составила 1 364 человека: «Число выздоровевших почти вдвое меньше (768 человек). Продолжение этой тенденции показывает, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране в связи с коронавирусом может выйти из-под контроля. На данный момент мы можем сказать, что ситуация контролируется. Но если число заражений будет расти, то это будет делать все сложнее. Каждый должен понимать сложность ситуации и делать все возможное, чтобы ее исправить. В нынешней ситуации в стране, когда идет Отечественная война, люди должны думать не только о себе, но и о военнослужащих, которые сражаются за освобождение оккупированных земель».

Абдиева добавила - все, что требуется от граждан Азербайджана – это быть ответственным и соблюдать правила.

Напомним, что по информации на 5 ноября 2020 г. в Азербайджане было выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, 768 человек вылечились, 14 человек скончались.

До 5 ноября в Азербайджане выявлено 60 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 46 465 человек вылечились, 794 скончались, число активных больных – 13 614 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)