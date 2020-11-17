Поликлиники Баку и в выходные будут обслуживать граждан в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Учитывая рост случаев заражения, в последние дни поликлиники Баку, находящиеся в управлении Минздрава, перешли на усиленный режим работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В сообщении говорится, что поликлиники будут обслуживать граждан в связи с COVID-19 с 08:00 до 18:00 часов всю неделю, включая субботы и воскресенья.

К услугам относятся: наблюдение за больными, находящимися на домашнем лечении, взятие мазка на анализ и раздача комплексных витаминов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)