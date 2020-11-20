Переименованы два освобожденных от армянской оккупации села Ходжалинского и Ходжавендского районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Двум освобожденным от оккупации селам Ходжалинского и Ходжавендского районов даны новые названия, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроектам, село Гушчубаба в составе сельского административно-территориального округа Гарабулаг Ходжалинского района будет называться Бахарлы, а село Цакури в составе сельского административно-территориального округа Чырагуз Ходжавендского района - Хунерли.

Законопроекты были вынесены на голосование и приняты.

(Текст: Кямаля Сеидова)