Переименованы два освобожденных от армянской оккупации села Ходжалинского и Ходжавендского районов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Двум освобожденным от оккупации селам Ходжалинского и Ходжавендского районов даны новые названия, сообщает в пятницу Trend.
Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно законопроектам, село Гушчубаба в составе сельского административно-территориального округа Гарабулаг Ходжалинского района будет называться Бахарлы, а село Цакури в составе сельского административно-территориального округа Чырагуз Ходжавендского района - Хунерли.
Законопроекты были вынесены на голосование и приняты.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Переименованы два освобожденных от армянской оккупации села Ходжалинского и Ходжавендского районов Азербайджана
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