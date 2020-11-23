Уровень соблюдения людьми мер защиты от COVİD-19 неудовлетворителен - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уровень соблюдения людьми мер защиты от COVİD-19 неудовлетворителен.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Азербайджана Тейар Эйвазов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, люди должны соблюдать элементарные правила защиты от коронавируса, и в частности эти правила особо строго должны соблюдаться в закрытых помещениях: "Но наблюдения показывают, что их соблюдают не все. В связи с холодной погодой помещения обогреваются и меньше проветриваются. Без проветривания помещений и близком контакте между людьми вероятность заражения COVİD-19 растет".

Специалист подчеркнул, что в закрытых помещениях, в особенности при умеренной температуре и низкой влажности, вирус распространяется не только при чихании и кашле, но даже при громком разговоре: "Эти частицы могут распространяться на достаточно большие расстояния, они дольше остаются в воздухе, и соответственно коронавирусом могут заразиться люди, которые находились на значительном расстоянии от очага распространения. Поэтому, наряду с проветриванием помещений, необходимо уменьшать количество находящихся там людей. Неслучайно, что Оперативный штаб при Кабмине рекомендует организациям, в том числе частным, до 30% уменьшить численность работников на местах".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)