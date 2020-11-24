Подключение к аппарату ИВЛ не сразу дает эффект - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Незнание обычными людьми функций аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нормально, однако, к сожалению, порой недостаточно осведомлены в данном вопросе и врачи.

Об этом директор Департамента по профилактике и контролю болезней при TƏBİB Ягут Гараева сказала на онлайн-пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе просвещения по правильному использованию противомикробных препаратов, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что подключение к аппарату ИВЛ не сразу дает эффект: "Также это не дает гарантии выздоровления человека, подключенного к данному аппарату. Аппарат ИВЛ является средством для того, чтобы обеспечивать легкие кислородом".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)