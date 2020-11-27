Состояние здоровья главы ИВ Агсуинского района критическое - клиника
БАКУ /Trend/ - Информация о том, что глава Исполнительной власти Агсуинского района Вахид Тагиев скончался, не соответствует действительности, сообщили в пятницу Trend в медицинском учреждении, где он находится на лечении.
Было отмечено, что он находится в критическом состоянии.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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