Состояние здоровья главы ИВ Агсуинского района критическое - клиника

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что глава Исполнительной власти Агсуинского района Вахид Тагиев скончался, не соответствует действительности, сообщили в пятницу Trend в медицинском учреждении, где он находится на лечении.

Было отмечено, что он находится в критическом состоянии.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)