Заразившийся COVID-19 депутат Милли Меджлиса вылечился

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов (парламент), заразившийся коронавирусом, вылечился.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сам депутат.

"С позволения Всевышнего и вашими молитвами я вылечился. Пользуясь случаем хочу довести до вашего сведения, что сегодня в мире, а также в нашей стране, наблюдаются три опасные тенденции: во-первых, неконтролируемые страх и стресс, во-вторых, массовый поток инфицированных в больницы с целью госпитализации с обычными симптомами гриппа, хотя 90 процентов пациентов не нуждаются в кислородной сатурации, в-третьих, несвоевременный прием противовирусных препаратов или использование вместо них ненужных (антибиотиков) и опасных (дексаметазон) препаратов.

Будьте уверены, осознавшие эти три момента, не допускающие и не применяющие их по отношению к себе, выйдут из борьбы с пандемией с минимальными потерями.

Желаю каждому из вас здоровой и безопасной жизни. Я вылечился всего лишь приемом правильных лекарств (антивиральные таблетки, витамин С и парацетамол), соблюдением постельного режима. Желаю вам не заражаться гриппом, но и не надо этого бояться", - сказал Рашад Махмудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)