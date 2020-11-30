Какое наказание грозит за нарушение правил карантина больным коронавирусом в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все еще встречаются факты, когда больные коронавирусом, нарушая режим изоляции, выходят из дома, тем самым становясь разносчиками вируса. Сотрудники органов внутренних дел, устанавливая передвижение этих лиц специальными техническими средствами, задерживают их и возвращают обратно. Кроме того, в отношении данных лиц возбуждается уголовное дело в соответствии с законодательством по ст. 211 (нарушение антиэпидемического режима, режима гигиены и карантина) Кодекса об административных проступках, сообщает в понедельник Trend.

Согласно указанной статье физические лица штрафуются на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов, а в ряде случаев им грозит административный арест сроком до 1 месяца, юридические лица штрафуются на сумму от 2000 до 5000 манатов.

Если больной коронавирусом без разрешения покинул медучреждение, где находится на лечении, это влечет уголовную ответственность, и в его отношении возбуждается уголовное дело по ст. 139-1 (нарушение антиэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Если в ходе следствия будет установлен факт заражения данным больным коронавирусом еще кого-либо, то уголовное дело будет рассматриваться по ст. 139-1.1 (нарушение антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, если это способствовало распространению болезни или создало реальную угрозу для распространения болезни). В этом случае лицо, распространяющее инфекцию, штрафуется на сумму от 2500 до 5000 манатов, либо наказывается в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Если данное действие лица, распространяющего инфекцию, привело к тяжелым последствиям или смерти другого человека, то ему инкриминируется ст. 139-1.2 (те же действия, приведшие к человеческой смерти, либо к другие тяжелым последствиям) УК Азербайджана. Статья предусматривает ограничение свободы сроком от 3 до 5 лет.

(Автор: Самир. Али. Текст: Кямаля Сеидова)