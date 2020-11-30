В Азербайджане выявлен еще 2 981 случай заражения коронавирусом, 1 226 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 2 981 случай заражения коронавирусом, 1 226 человек вылечились, 31 человек скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 121 176 случаев заражения коронавирусом, из них 74 902 человека вылечились, 1 392 - скончались, число активных больных – 44 882.
За последние сутки проведено 10 342 теста на коронавирус, до сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 728 577 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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