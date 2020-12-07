Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу на ЧМ-2022

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Цюрихе прошла онлайн-жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Как сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), по итогам жеребьевки сборная Азербайджана будет бороться за выход в финальную стадию ЧМ-2022 в группе А с командами Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.