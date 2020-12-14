TƏBİB создает совместную с Турецкой ассоциацией скорой медпомощи координационную группу

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением, достигнутым между Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Турецкой ассоциацией скорой медицинской помощи (TATD, www.tatd.org.tr) решено создать Координационную группу для официального осуществления взаимного сотрудничества между ведомствами.

Как передает в понедельник Trend, данное решение было принято в ходе видеоконференции между руководством TƏBİB и Турецкой ассоциации скорой медицинской помощи.

В ходе встречи советник председателя правления TƏBİB Шахрияр Фатуллаев проинформировал турецкую сторону о текущей ситуации в Азербайджане в сфере экстренной и неотложной медицинской помощи и необходимых реформах, запланированных TƏBİB. Были обсуждены методы и стратегии организации фундаментальной неотложной медицинской помощи в Турции и других странах, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Председатель Ассоциации Сулейман Туреди отметил, что для внесения вклада в реформы в системе здравоохранения Азербайджана TATD готово оказать необходимую поддержку TƏBİB на основании взаимных договоренностей для организации, усиления и развития кадрового потенциала службы скорой помощи Азербайджана. Он также высказал свои предложения по поводу перспектив сотрудничества в этой сфере в будущем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)