В предстоящие три месяца ситуация с коронавирусом будет очень сложной – ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В предстоящие три месяца ситуация, связанная с коронавирусом, будет очень сложной.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.

«За последний год жизнь людей в связи с коронавирусом изменилась. Все устали от пандемии, но до начала вакцинации мы должны жить, продолжая соблюдать нормы, связанные с коронавирусом», - сказала она.

Харманджи добавила, что в Азербайджане люди на улицах стали больше придерживаться правил пандемии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)