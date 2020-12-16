В предстоящие три месяца ситуация с коронавирусом будет очень сложной – ВОЗ

Общество 16 декабря 2020 12:12 (UTC+04:00)
В предстоящие три месяца ситуация с коронавирусом будет очень сложной – ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В предстоящие три месяца ситуация, связанная с коронавирусом, будет очень сложной.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.

«За последний год жизнь людей в связи с коронавирусом изменилась. Все устали от пандемии, но до начала вакцинации мы должны жить, продолжая соблюдать нормы, связанные с коронавирусом», - сказала она.

Харманджи добавила, что в Азербайджане люди на улицах стали больше придерживаться правил пандемии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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