БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 579 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 1276 человек, скончались 15 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 225 346 случаев заражения коронавирусом, из них 210 798 человек вылечились, 2 941 - скончался, число активных больных – 11 607 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 898 тестов, а в целом за все время пандемии - 2 279 907 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)