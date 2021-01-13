В Азербайджане еще 1322 человека излечились от COVID-19, выявлено 474 случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 1322, скончались 16 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 225 820 случаев заражения коронавирусом, из них 212 120 человек вылечились, 2 957 - скончались, число активных больных – 10 743 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 052 теста, а в целом за все время пандемии - 2 287 959 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)