Из 100 вакцинированных от COVİD-19 полностью будут защищены от заболевания 91-92 человека - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Из каждых 100 вакцинированных от COVİD-19 полностью будут защищены от заражения 91-92 человека, а остальные легче перенесут болезнь, если заразятся.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, эффективность вакцин, выпускаемых в европейских странах, США, России, Китае, превышает 90%: «В Турции в рамках третьей фазы тестирования вакцины "Sinovac", произведенной в Китае, была подтверждена ее 91-92-процентная эффективность. Это очень высокий показатель. Это означает, что из вакцинированных 100 человек 91-92 будут полностью защищены от вируса».

Гурбанов добавил, что по стандартам ВОЗ, если вакцина защищает более чем на 50%, она считается эффективной.

Он отметил незначительные побочные действия этих вакцин, которые имеются и у других вакцин, применяемых в мире.

Напомним, что вчера Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был привит вакциной "CoronaVac" производства китайской компании "Sinovac".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)