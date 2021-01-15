Об организации педагогической практики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На данный момент есть ряд предложений по поводу организации педагогической практики для студентов 4-х курсов.

Об этом сказал проректор Азербайджанского государственного педагогического университета Эльдар Асланов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, есть надежда на то, что ближе к весне карантинные правила будут смягчены.

"Если это случится, то мы привлечем к традиционному обучению студентов 1-х и 4-х курсов. В настоящее время посредством различных ресурсов проводятся онлайн-уроки. Мы попросим разрешения у минобразования, чтобы четверокурсники смогли наблюдать за этими уроками. Однако, что касается вопросов ознакомления со школой, управлением и др., в рамках сотрудничества с Управлением образования города Баку мы организуем педагогическую практику в избранных школах", - добавил Эльдар Асланов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)