Ни одному абоненту не приписывается долг помимо платы за использованный газ - ПО "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях появились различные мнения о том, что механические счетчики якобы регистрируют большее потребление природного газа.

Как сообщили в пятницу Trend в ПО "Азеригаз", эти слухи не отражают действительности. Устройства по измерению газа, то есть счетчики, имеют одну функцию - регистрировать потребление природного газа, проходящего через счетчик. Счетчик типа смарт-карты не может фиксировать меньшее потребление, а механический счетчик - большее. Эти измерительные приборы соответствуют стандартам. После доставки в страну они проходят испытания, осмотр в соответствии с современными методами, а затем вводятся в эксплуатацию. То есть, данный процесс контролируют и другие соответствующие государственные органы, к примеру, Азербайджанский институт метрологии.

"Прошедшие проверку счетчики вносятся в государственный реестр. Регистрация в государственном реестре определяется в соответствии с законодательством. Информация об этих устройствах вносится в централизованный фонд данных, а также размещается на официальном сайте юридического лица публичного права "Азербайджанский институт метрологии".

Абоненты должны учесть, что в холодное время года, объем потребления природного газа возрастает. Кроме того, растущий показатель потребления также совпадает с ужесточенным карантином в связи с пандемией. То есть люди больше находятся дома, поэтому потребность в отопительной системе больше, чем прежде. В декабре прошлого года также были зафиксированы многочисленные случаи превышения льготного тарифа по природному газу. Любой абонент может получить информацию о своем балансе и платежах. Например, это возможно в центрах ASAN Kommunal, или позвонив по телефонам - 104 и 185. Одним словом, ни одному абоненту не приписывается долг помимо платы за использованный газ. Это - серьезная ответственность", - добавили в производственном объединении "Азеригаз".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)