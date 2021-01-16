В Баку ликвидируются карантинные посты дорожной полиции (версия 2)

(первая версия в 14:09)

БАКУ /Trend/ - С 18 января 2021 года в 5 городах и 12 районах Азербайджана, в том числе в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе ликвидируются карантинные посты дорожной полиции.

Об этом в субботу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, майор полиции Намидан Пириев.

Он напомнил, что с 00:00 часов 18 января в городах Баку, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван и Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы отменяется система SMS - разрешений, разрешений с портала "icaze.e-gov.az" и по служебным удостоверениям для выхода из дома.

По его словам, в связи с отменой системы разрешений с 18 января будет приостановлена и работа карантинных постов: «Поскольку запрет на въезд-выезд из районов в Баку, Абшерон и Сумгайыт остается в силе, на трассах Баку-Губа, Баку-Шамахы и Баку-Алят продолжат функционировать карантинные посты".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)