TƏBİB о вакцинации переболевших коронавирусом лиц (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Люди, переболевшие коронавирусом, на первом этапе не считаются относящимися к группе риска, сообщили во вторник в TƏBİB в ответ на запрос Trend.

"Если по прошествии шести месяцев будет сочтено, что гражданин, переболевший коронавирусом, подпадает (с учетом ослабления действия антител) под категорию риска, предусмотренную в стратегии по вакцинации, он может быть вакицинирован", - сказали в TƏBİB.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)