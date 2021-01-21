Названо время зимних каникул для школьников в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 27 января в Азербайджане для школьников начнутся зимние каникулы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом касательно временных правил внутришкольного оценивания знаний в период особого карантинного режима сказала завотделом по содержанию, обучению и оцениванию по общему образованию министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, зимние каникулы продлятся до первого февраля. В этот день начнется второе полугодие учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)