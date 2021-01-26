Фонд YAŞAT взял на попечительство 1264 лица (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT продолжает меры в направлении восстановления здоровья тяжелораненых участников Карабахской войны.
Как передает во вторник Trend, получившие тяжелые ранения Амиралиев Ниджат Кярамали оглу, Гурбанов Абульфат Танрыверди оглу, Мирзалиев Роман Александр оглу и Султанлы Ниджат Мами оглу при поддержке Фонда прошли обследование и успешно перенесли хирургические операции.
Фонд YAŞAT будет держать лечение участников войны под контролем до их полного восстановления.
На сегодня Фонд взял на попечительство 1624 лица, и работа в направлении решения их проблем продолжается.
Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.
Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.
Также функционирует колл-центр Фонда 8110.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)