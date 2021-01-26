Фонд YAŞAT взял на попечительство 1264 лица (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT продолжает меры в направлении восстановления здоровья тяжелораненых участников Карабахской войны.

Как передает во вторник Trend, получившие тяжелые ранения Амиралиев Ниджат Кярамали оглу, Гурбанов Абульфат Танрыверди оглу, Мирзалиев Роман Александр оглу и Султанлы Ниджат Мами оглу при поддержке Фонда прошли обследование и успешно перенесли хирургические операции.

Фонд YAŞAT будет держать лечение участников войны под контролем до их полного восстановления.

На сегодня Фонд взял на попечительство 1624 лица, и работа в направлении решения их проблем продолжается.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда 8110.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)