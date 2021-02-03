В Азербайджане еще 361 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 162 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, вылечился - 361, скончались четыре человека, сообщили в среду Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 617 случаев заражения COVID-19, из них 224 168 человек вылечились, 3 145 - скончались. Продолжается лечение 3 304 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 198 тестов, в целом за все время пандемии – 2 426 945 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)