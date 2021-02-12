Расширяется перечень подакцизной продукции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Расширяется перечень продукции в Азербайджане, к которой будут применяться акцизные ставки.

Это нашло отражение в изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменениям, предлагается применение акцизных ставок к следующей продукции: за исключением табака для кальяна и промышленного табака, ко всем другим видам табака, а также "гомогенизированного" или "восстановленного" табака – 30 манатов за каждый килограмм; к табаку и табачным изделиям, потребляемым в результате нагревания – 12,9 маната за 1000 единиц.

Поправка после обсуждений была принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)