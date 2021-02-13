После вакцинации чувствую себя очень хорошо - врач "Ени клиника"

БАКУ /Trend/ - После вакцинации чувствую себя очень хорошо.

Об этом сказала в субботу Trend анестезиолог-реаниматолог медучреждения "Ени клиника" Рамида Байрамова.

"Я привилась от COVİD-19, и как медработник всем рекомендую сделать то же самое", - сказала она.

По словам врача, она вакцинировалась 22 января, а сегодня ею была получена вторая доза вакцины: "После вакцинации никаких побочных действий нет, чувствую себя очень хорошо".

Байрамова призвала граждан не опасаться делать прививку. Она отметила, что это такая же безопасная вакцина, как и вакцины, которые, к примеру, получают новорожденные, поэтому избегать вакцинации не нужно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)