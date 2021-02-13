После вакцинации чувствую себя очень хорошо - врач "Ени клиника"
БАКУ /Trend/ - После вакцинации чувствую себя очень хорошо.
Об этом сказала в субботу Trend анестезиолог-реаниматолог медучреждения "Ени клиника" Рамида Байрамова.
"Я привилась от COVİD-19, и как медработник всем рекомендую сделать то же самое", - сказала она.
По словам врача, она вакцинировалась 22 января, а сегодня ею была получена вторая доза вакцины: "После вакцинации никаких побочных действий нет, чувствую себя очень хорошо".
Байрамова призвала граждан не опасаться делать прививку. Она отметила, что это такая же безопасная вакцина, как и вакцины, которые, к примеру, получают новорожденные, поэтому избегать вакцинации не нужно.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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