Современные учебники должны быть больше похожи на справочник, чем на источник информации - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодняшние учебники больше должны быть похожи на справочник, который упрощает обучение, чем на источник информации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, школьные учебники обновляются и совершенствуются каждые 4 года.

"В последние годы при подготовке учебников были применены новые подходы, правила и процедуры.

При Институте образования создан Центр образовательных ресурсов, начата разработка запасных учебников для средних школ на основе новой концепции содержания. В то же время, начато использование опыта Сингапура в области подготовки учебников. Разрабатываются электронные версии учебников, и некоторые из них относятся к разряду обогащенных электронных учебников. В этих учебниках есть соответствующие активные гиперссылки, чтобы у учащихся была возможность узнать больше по данной теме", - добавил Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)