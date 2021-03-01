В ближайшие годы семьям шехидов и инвалидам войны будут предоставлены 11 тыс. квартир - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В предстоящие пять лет семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить 11 тысяч квартир.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в текущем году будет предоставлено наибольшее количество квартир - 3000.

Бабаев отметил, что до января 2021 года семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены в целом 9178 квартир, в том числе в прошлом году - 1572 (1500 - за государственный счет, 72 предоставлены социальным партнерами).

Министр добавил, что квартиры были предоставлены семьям шехидов и инвалидам войны, зарегистрированным в очередь на жилье в период до января 2014 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)