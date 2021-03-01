Счетная палата Азербайджана приступила к проверкам в Совете господдержки НПО
БАКУ /Trend/ - Счетная палата приступила к проверкам в Совете государственной поддержки неправительственным организациям (НПО), сказала в понедельник Trend глава пресс-службы Счетной палаты Наиля Магеррамли.
"Общественность будет проинформирована о результатах", - сказала она.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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