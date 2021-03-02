Минэкологии Азербайджана о строительстве на земельных паях

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане на земельных участках, выделенных в качестве пая, ведется строительство жилых домов и объектов общественного питания, что является недопустимым.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на передаче "Час эксперта" сказал заведующий юридическим отделом Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Теймур Шекералиев.

По его словам, земельные паи предоставлены людям для ведения сельского хозяйства.

"Поставлена цель – не сокращать площади земель сельскохозяйственного назначения. Если категория какого-либо земельного участка меняется, то это должно быть обосновано. Землевладельцы, инициирующие изменение категории земли, должны получить заключение и разрешение соответствующих органов. На землях данной категории не допускается проведение строительных работ без осуществления вышеуказанной процедуры", – уточнил Шекералиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)