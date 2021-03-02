Турецкие специалисты совместно с сотрудниками AzTV снимут фильм в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Между ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" и Сивасским республиканским университетом Турции подписан протокол о сотрудничестве.

Как сообщили во вторник Trend в ЗАО, согласно документу, специалисты Сивасского республиканского университета проведут онлайн тренинги для студентов Академии телерадио ЗАО, а также для технических работников, занятых в сфере медиа, и журналистов.

Тренинги, которые будут проходить 8-19 марта 2021 года, будут осуществляться Постоянно действующим учебным центром университета при координаторстве факультета журналистики Сивасского республиканского университета.

Участникам, успешно закончившим учебную программу, будут вручены сертификаты.

Творческой группой, состоящей из сотрудников AzTV и специалистов Сивасского республиканского университета, планируются также съёмки документального фильма в Карабахе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)