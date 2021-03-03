БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен в тестовом режиме выпустит поезда на линии.

Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"В связи с пандемией коронавируса пассажироперевозки пока приостановлены. Однако в целях проверки готовности к осуществлению пассажироперевозок вся инфраструктура Бакинского метрополитена будет проверена и 6-7 марта поезда будут выпущены в тестовом режиме на линии. Также будет проверено функционирование в обычном режиме инженерно-технических сооружений, оборудования и систем, системы электроснабжения", - сказали в ЗАО.

(Текст: Кямаля Сеидова)