Бакинский метрополитен в тестовом режиме выпустит поезда на линии
БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен в тестовом режиме выпустит поезда на линии.
Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".
"В связи с пандемией коронавируса пассажироперевозки пока приостановлены. Однако в целях проверки готовности к осуществлению пассажироперевозок вся инфраструктура Бакинского метрополитена будет проверена и 6-7 марта поезда будут выпущены в тестовом режиме на линии. Также будет проверено функционирование в обычном режиме инженерно-технических сооружений, оборудования и систем, системы электроснабжения", - сказали в ЗАО.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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