Лица с группами инвалидности не считаются нетрудоспособными – Госагентство занятости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с законодательством Азербайджана, безработными считаются находящиеся в дееспособном возрасте трудоспособные лица без дохода, не имеющие, подыскивающие и готовые приступить к работе.

Об этом сказал председатель Госагенства занятости Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, лица с первой и другими группами инвалидности не считаются нетрудоспособными. К этой категории относятся лица, не имеющие гарантии на труд. Поэтому они не могут привлекаться к мероприятиям по занятости. Если в документе лица с группой инвалидности указано "нетрудоспособен", то он может обратиться в медико-социальную экспертную комиссию, чтобы туда были внесены поправки. В остальных случаях, если позволяет гарантия на труд, то лица с первой группой инвалидности не только могут обращаться, но и по сравнению с другими имеют больше прав".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)