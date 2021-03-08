Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Однако ночью и утром местами возможна морось. Ветер северный.

в Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана днем без осадков, однако ночью на отдельных горных территориях ожидается снег. Временами туман, восточный ветер местами усилится.

Ночью - 1-4, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)