В Азербайджане предлагается создать Алиментный фонд

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено создание механизма по обеспечению выплат алиментов, назначенных судом для содержания ребенка - Алиментного фонда, сообщает во вторник Trend.

Данное предложение нашло отражение в отчете Омбудсмена Азербайджана по итогам деятельности за 2020 год.

Другая рекомендация связана с тем, чтобы был разработан и применен механизм по выделению финансовых средств госструктурам для обеспечения выплат ими средств гражданам на основании постановлений суда.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)