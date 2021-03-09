В Азербайджане предлагается создать Алиментный фонд
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено создание механизма по обеспечению выплат алиментов, назначенных судом для содержания ребенка - Алиментного фонда, сообщает во вторник Trend.
Данное предложение нашло отражение в отчете Омбудсмена Азербайджана по итогам деятельности за 2020 год.
Другая рекомендация связана с тем, чтобы был разработан и применен механизм по выделению финансовых средств госструктурам для обеспечения выплат ими средств гражданам на основании постановлений суда.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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