В Азербайджане расширен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в изменении, внесенном в "Перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта" указом, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Заместителям руководителя Службы безопасности Президента, начальникам управлений (отделов, служб, отделений) и их заместителям, офицерам охраны и приравненным к ним должностным лицам, помощникам (советникам) руководителей Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, руководителям секретариата, Главного управления, управления (отдела, службы, воинской части, подразделения, сектора, группы) и их заместителям, лицам, служащим в аппаратах этих органов на должностях главного (старшего) и среднего начальствующего состава, а также сотрудникам фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, относящимся к личному составу, не имеющим права на получение дипломатического паспорта, офицерам охраны и приравненным к ним должностным лицам Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, руководителям подведомственных органов Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики и их заместителям, руководителям структурных подразделений подведомственных органов и их заместителям будут выдаваться служебные паспорта.