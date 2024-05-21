«КазМунайГаз» отчитался о росте добычи и транспортировки нефти в 2024 году

БАКУ /Trend/ - АО НК «КазМунайГаз» опубликовал производственные отчеты за первый квартал 2024 года, показав рост добычи нефти и газа, а также увеличение их транспортировки, несмотря на снижение показателей переработки углеводородного сырья, передает Trend.

Основные производственные показатели за первый квартал 2024 года:

1. Добыча нефти и газового конденсата:

- Выросла на 1,7% и составила 6,06 млн тонн.



2. Добыча газа:

- Увеличилась на 4,6% и достигла 2,52 млрд кубометров.



3. Транспортировка нефти:

- Увеличилась на 14,2% и составила 21,54 млн тонн.



4. Переработка углеводородного сырья (УВС):

- Снизилась на 6,3% и составила 4,6 млн тонн на казахстанских и румынских НПЗ.

Отмечается, что показатели указаны с учетом долей владения «КазМунайГаз» в совместных и ассоциированных компаниях, а также 100% показателей для консолидируемых дочерних организаций.

Добыча на основных месторождениях:

- Тенгиз:

- Добыча нефти увеличилась на 2,1% и составила 1,5 млн тонн (132 тыс. баррелей в сутки).

- Добыча попутного газа выросла на 3,4%, составив 839 млн кубометров.

- Увеличение добычи связано с высокой продуктивностью скважин, надежной работой заводов второго поколения и комплекса технологических линий, а также благоприятной температурой окружающей среды.

- Кашаган:

- Добыча нефти на долю КМГ составила 780 тыс. тонн (68 тыс. баррелей в сутки), что показало снижение на 1,7% из-за ограниченности мощностей по обратной закачке и переработке попутного газа.

- Добыча газа составила 501 млн кубометров, что сопоставимо с показателем первого квартала 2023 года.

- Карачаганак:

- Добыча нефти и конденсата увеличилась на 3,5% и составила 291 тыс. тонн (25 тыс. баррелей в сутки).

- Добыча газа увеличилась на 13% и составила 638 млн кубометров. Рост обусловлен восстановлением возможности приема сырого газа со стороны Оренбургского газоперерабатывающего завода.

- Операционные активы:

- Добыча нефти и конденсата увеличилась на 2,2% до почти 3,5 млн тонн (279 тыс. баррелей в сутки) за счет приобретения 60% доли на месторождении Дунга в ноябре прошлого года.

- Добыча газа увеличилась на 2,4% до 543 млн кубометров, преимущественно благодаря вводу в эксплуатацию газоконденсатного месторождения Рожковское.

АО НК «КазМунайГаз» также отмечает рост экспортных поставок нефти в Европу, увеличение отгрузок с порта Актау и повышение показателей переработки нефти на казахстанских НПЗ.