Парламент Грузии намерен преодолеть вето на закон об иноагентах

БАКУ /Trend/ - Парламентское большинство, сформированное правящей партией "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, намерено преодолеть президентское вето на закон "О прозрачности внешнего влияния". Предполагается, что это произойдет 28 мая, передает Trend.

20 мая премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили, наложив вето на законопроект, закрыла возможность для дискуссии, хотя правящая партия была готова продолжить обсуждение документа после заключения Венецианской комиссии Совета Европы по конституционному праву.