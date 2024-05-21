ЦБ Китая принял решение по процентной ставке

БАКУ /Trend/ - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) на один год на уровне 3,45% годовых и пятилетнюю ставку на уровне 3,95% годовых, передает Trend.

Обе ставки остаются на рекордно низком уровне, отражая продолжение усилий Пекина по стимулированию экономического восстановления на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной внешней торговли.

Ставка LPR стала основным ориентиром в августе 2019 года после реформы процентных ставок, проведенной китайским ЦБ. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка влияет на стоимость ипотечных кредитов, а годовая – на все остальные.

На прошлой неделе НБК влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) и сохранил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,5%.