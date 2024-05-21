В Швеции ожидают роста строительной отрасли после вступления в НАТО

БАКУ /Trend/ - Вступление Швеции в НАТО может стать значительным стимулом для развития строительной отрасли страны, которая в настоящее время переживает кризис. Об этом сообщает местное Sveriges Radio, передает Trend.

Отмечается, что для расширения инфраструктуры, необходимой для соответствия стандартам НАТО, в Швеции надеются на строительный бум. Эксперты отмечают, что присоединение к альянсу может привлечь новые инвестиции, что положительно скажется на строительной отрасли. В частности, планируется укрепление мостов для пропуска тяжелой военной техники, улучшение дорог, инспекция и модернизация систем водоснабжения и канализации, а также строительство дополнительного жилья.

Особое внимание будет уделено железнодорожной инфраструктуре, включая участок Стокгольм – Осло, который должен быть адаптирован для транспортировки тяжелой техники.