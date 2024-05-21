Иран увеличит экспорт вооружений на 50%

БАКУ /Trend/ - Представитель министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник объявил о планах страны увеличить экспорт оборонной продукции на 50%, передает Trend.

Он отметил значительный прогресс в производстве военной техники в Иране. По его словам, Иран достиг самодостаточности в области обороны, что позволяет сосредоточиться на расширении экспортного рынка.

Талаи-Ник подчеркнул достижения исследователей министерства обороны в области технологических инноваций и разработки современных оборонных систем.

Иран входит в десятку ведущих стран по уровню технологий оборонной промышленности и продолжает укреплять свой военный потенциал для оборонительных целей. Несмотря на жесткие санкции, Иран смог разработать обширный арсенал современных вооружений и постепенно становится поставщиком оружия для стран Азии, Африки, Южной Америки и даже Европы.

В прошлом месяце министр обороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани сообщил, что экспорт вооружений Ирана увеличился в четыре-пять раз за последние два года. Эксперты считают, что иранское оружие привлекает международных покупателей благодаря своей высокой эффективности и низкой стоимости, особенно востребованы беспилотники и ракеты иранского производства.