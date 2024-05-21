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Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном

Политика Материалы 21 мая 2024 02:17 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан, был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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