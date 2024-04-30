Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане задержаны руководящие лица Республиканского санитарно-карантинного центра

Общество Материалы 30 апреля 2024 14:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане задержаны руководящие лица Республиканского санитарно-карантинного центра

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Республиканском санитарно–карантинном центре, находящегося в подчинении министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в результате операции были задержаны руководящие лица центра.

Данный факт подтвердили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана. Было отмечено, что подробная информация по этому вопросу будет предоставлена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости