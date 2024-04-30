В Азербайджане задержаны руководящие лица Республиканского санитарно-карантинного центра

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Республиканском санитарно–карантинном центре, находящегося в подчинении министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в результате операции были задержаны руководящие лица центра.

Данный факт подтвердили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана. Было отмечено, что подробная информация по этому вопросу будет предоставлена.

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