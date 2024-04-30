Испытываю гордость и большую радость - азербайджанский гимнаст Никита Симонов

БАКУ /Trend/ - Испытываю гордость и большую радость. Была проведена большая работа, очень рад медали с чемпионата Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам азербайджанский гимнаст Никита Симонов по возвращении на Родину с чемпионата Европы в городе Римини (Италия).

Напомним, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов завоевал "серебро" чемпионата Европы в программе упражнений на кольцах. Это награда стала первой медалью, завоеванной на чемпионате Европы, в истории мужской спортивной гимнастики Азербайджана.

"Это исторический момент и для меня лично, для гимнастики Азербайджана - первая в истории медаль с чемпионата Европы по мужской гимнастике. Награда далась нелегко, потому что через два после этапа Кубка мира в Катаре нам нужно было сразу ехать на чемпионат Евроры в Римини. Но мы были готовы к этому, и все получилось идеально", - отметил гимнаст.

Никита Симонов добавил, что продолжит работу и будет улучшать базу.

"Дальше буду работать, повышать базу, улучшать её, чтобы в дальнейшем занять первое место", - подчеркнул спортсмен.

Отметим, что чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике прошел 24-28 апреля в городе Римини.

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