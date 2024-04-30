Армения разминировала приграничное с Азербайджаном село

БАКУ /Trend/ - В Армении завершились работы по разминированию приграничного с Азербайджаном села Беркабер.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал глава общины Беркабера Тигран Арутюнян.

Напомним, что 22 апреля армянские саперы начали разминирование территории, прилегающей к церкви Пресвятой Богородицы в селе Воскепар Тавушской области.

23 апреля министерство внутренних дел Армении закрыло дорогу Баганис-Воскепар для проведения работ по разминированию в рамках процесса делимитации.

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